Colombia para Juanes lo significa todo. “Es mi principio y mi final. Es mi hogar, mi esencia, mi raíz”, comenta el cantautor y activista que nació el 9 de agosto de 1972 en Carolina del Príncipe ( Antioquía), con el nombre de Juan Esteban Aristizábal Vásquez.

“El futuro de los colombianos tiene que ver con lo que hagamos nosotros día a día. No han sido años fáciles paraHan sido más de 50 años de un conflicto armado. Esta situación tiene sus variables”, recuerda el ganador de 21

“Firmamos la paz, pero el atentado que ocurrió en enero nos golpeó a todos los colombianos. Estuvimos por eso un rato con la cabeza baja, pero también tenemos la esperanza de que las cosas nos van a salir bien”. Hace referencia al atentado con carro bomba, que ocurrió frente a la, enque dio como resultado una veintena de muertos.

está convencido de que las artes son una forma positiva para enfrentar estos tiempos violentos. “El arte es un arma muy poderosa. A través del arte podemos concientizarnos y seguir adelante, no solo con la música, sino con el resto de las ramas del arte, porque son fundamentales para el mejoramiento de toda sociedad y porque son útiles para construir la paz en cada uno de nosotros”.

El nuevo material musical de Juanes ha recibido más de un elogio de medios de comunicación anglosajones como ‘Rolling Stone’, 'Entertainment Tonight', 'Paper Magazine', 'Billboard', 'Los Ángeles Times' y 'NBC News', entre otros.

“A todos los colombianos que viven enles mando un abrazo muy fuerte. Les tengo mucho cariño. Espero verlos pronto y tenemos, entre todos, que mandarles las mejores vibras a”, pide el responsable del álbum

‘La Plata’

Cuando los colombianos escuchen la nueva canción de, el compositor desea que se sientan como en casa. “Esa es la idea. La Plata es una canción muy colombiana. Tiene mucho de nuestro folclor, del vallenato y la alegría de mi música. Espero que cuando la escuchen tengan un pedacito deen sus corazones”.

Desde que estaba pequeño cultivó el amor por la música vallenata y desde entonces se encuentra en su elemento cuando la oye y la explora. “Siempre me ha gustado bastante. Crecí escuchándola por la vía de mis cinco hermanos, de mi familia y de mis amigos. Siempre en cada parranda termino cantando vallenatos. Siempre me ha encantado, pero nunca había tenido la oportunidad de grabar una canción tan vallenata como La Plata, aunque sí había usado elementos del vallenato en otras de mis canciones”.

Hay un mundo de posibilidades que ofrece este género musical. Le fascina la frescura que transmite, su ritmo contagioso, su variada instrumentación y la felicidad que genera al oído y al alma de quien la goza. “El vallenato siempre me despierta una sensación de alegría, sinceramente. Me impulsa a querer bailar y a vivir la vida con más intensidad y a disfrutar las historias que cuenta”.

Aunque siempre ha investigado el vallenato, nunca lo había hecho al nivel de, segundo sencillo del siguiente álbum de Juanes tras su exitoso sencillo Pa dentro, que en noviembre de 2018 obtuvo elal mejor video musical versión corta. Ambos temas formarán parte de un disco que será el sucesor de su álbum(2017).

“Tenía mucho tiempo que tenía esa espina en el corazón, pero las canciones no me habían salido como quería hasta que llegó La Plata y se dio finalmente la oportunidad. La hice con”.

Más adelante, con ganas de cambiar un poco las reglas del vallenato, invitaron al reguetonero colombianoy ese joven músico originario deles ofreció esos ocho compases esenciales para darle forma a“Quedamos todos muy contentos con el resultado”.

La Plata’ es el segundo sencillo promocional del álbum de Juanes para este 2019. El tema es un conmovedor y alegre tributo al sonido del arte y la cultura colombiana – impulsado por los ritmos natales del vallenato y la guasca, y producido por talento colombiano.

Escribieron la canción en. “siempre está en mi corazón. No importa en qué parte del mundo esté,siempre está conmigo. Cuando hicimos la canción sabíamos que la íbamos a disfrutar, porque lo hacíamos a través de las reminiscencias del vallenato más antiguo”.

Proceso

La evolución del vallenato como género, fuera de las fronteras colombianas, se debe, de acuerdo aa un amigo y colega suyo:“Definitivamente, ha ayudado la visión que ha tenido, todo lo que ha hecho por el vallenato ha sido increíble.ha sido súper clave para el desarrollo del vallenato, sin olvidar que hay otros exponentes que han colaborado a esa evolución y han permitido que el vallenato llegue a diversas generaciones”, apuntó el autor de

Esa evolución de lo que ha sido y cómo se conoce hoy dentro de la industria musical mundial el vallenato, es una deuda que tiene“quien ha tenido un papel importante en esa labor y se le reconoce por eso”.

es el homenaje personal que le ofreceal vallenato a través del rock y la música urbana. “Si no fuera por el vallenato que han hecho otros antes, yo no podría haber hecho esta canción. Carlos ha tenido mucho que ver con esa fusión del vallenato y el rock. Esa influencia ha llegado a todos los de mi generación, cuando nosotros vivimos que ambos géneros se podían combinar, y que no era mal visto. Nos dimos cuenta de que no era imposible, al contrario, que era algo que se podía hacer y que podía funcionar”.

Se siente identificado con ese proceso y lo ha hecho desde el principio de su carrera. “No solo con el vallenato, sino también con la cumbia y la guasca, géneros musicales típicos de mi región enque han sido parte fundamental y pilar de mi música 100%”.

Lalo

lo conoció en persona en 2018, eny hubo una conexión especial de inmediato entre ambos. “Yo conocí primero su música a través del grupoMe encanta lo que están haciendo con sus propuestas diferentes y originales. Por todo eso lo invité a que hiciéramos esta canción y quedó una amistad para siempre”, indicaque este 2019 participará en festivales como elen; el, en; el, en, y el, en

Grabó el video deenbajo el lemaya que todos los involucrados en el proyecto audiovisual provienen del hermano país.

El video narra los dilemas de un joven enamorado que se queda con los bolsillos vacíos luego de tratar de conquistar a una novia que acaba de abandonarlo.

Esta propuesta, llena de color y ritmo, ofrece playas, la chiva parrandera y la típica cantina antioqueña, así como visitas a sitios emblemáticos como el edificio de lay personajes de la cultura popular de su país como el actor “paisa”

es un chico muy talentoso, buena onda, un alma muy buena. Fue una experiencia súper agradable”, plantea el músico de 46 años, y agrega a la par: “Grabar el video deenfue un sueño, que es mi ciudad natal. Lo hicimos con la productoraque es también dey la verdad es que quedé muy contento con el resultado”.