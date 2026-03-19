Panamá, 19 de marzo del 2026

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    Primera fase de estudio

    Tren Panamá-David: marzo será clave para definir la viabilidad del proyecto

    Henry Cárdenas P.
    Tren Panamá-David: marzo será clave para definir la viabilidad del proyecto
    El tren llegará hasta Paso Canoas, frontera entre Panamá y Costa Rica. Imagen generada por inteligencia artificial

    Los próximos días serán decisivos para el futuro del proyecto del tren Panamá-David. De acuerdo con información de la Secretaría Nacional del Ferrocarril de Panamá, para el 31 de marzo se tendrían los resultados de la primera fase del estudio de factibilidad de la obra.

    Con esta información, que se entregará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se determinará si el proyecto es financieramente viable. Esta primera etapa del estudio revelará cuál es la demanda, el costo y los modelos de financiamiento.

    La obra puede llegar a costar hasta $4,000 millones, con una longitud de más de 200 kilómetros, con un tren de pasajeros que alcanzará una velocidad de 180 kilómetros por hora. En tanto, el tren de carga circulará a 100 kilómetros por hora.

    Se adelantó que la construcción del sistema ferroviario podría empezar en 2027, pero esto dependerá de lo que se avance en la primera fase. Para la segunda fase se integrarán los estudios económicos y ambientales.

    Actualmente, el proyecto cuenta con el respaldo técnico de la empresa KPMG para la prestación de servicios de consultoría destinados al desarrollo del modelo financiero del proyecto del tren Panamá–David, a un costo de $802,461.

    Puede leer: Proyecto del tren Panamá–Paso Canoas abre convocatoria de empleo mientras avanza con estudios técnicos del trazado

    La primera fase del ferrocarril contempla 200 kilómetros de vía férrea hasta Divisa, con 14 estaciones, entre ellas Chame, Río Hato, Penonomé, Aguadulce y Divisa. Esta etapa incluirá estaciones de pasajeros y nodos estratégicos de carga.

    Tren Panamá-David: marzo será clave para definir la viabilidad del proyecto
    Trazado del tren Panamá-David.

    Las autoridades panameñas se reunió en enero pasado con la Embajada del Reino Unido, UK Export Finance (UKEF) y altos representantes de AECOM, como parte del grupo de trabajo bilateral establecido bajo el Memorándum de Entendimiento firmado entre ambos países.

    En este encuentro, se presentó una visión integral del proyecto ferroviario de Panamá, incluyendo sus beneficios regionales, prioridades técnicas y requerimientos clave.

    Al mismo tiempo, se evaluaron las opciones de financiamiento ofrecidas por el Reino Unido a través de UKEF, así como mecanismos de asistencia técnica y colaboración internacional.

    Lea aquí: Tren Panamá–David: Gabinete aprueba estudio de factibilidad a cargo de empresa estadounidense AECOM

    Por otro lado, ayer Panamá y Costa Rica firmaron un Memorando de Entendimiento para el desarrollo ferroviario en Centroamérica, teniendo al proyecto del tren como punta de lanza.

    Cabe recordar que el proyecto ferroviario incluye la extensión hasta Paso Canoas, frontera con Costa Rica.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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