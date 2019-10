Netflix estrena 'The Laundromat', pese a oposición de Mossack y Fonseca

Netflix estrenó este viernes 18 de octubre The Laundromat (La Lavandería), pese a las solicitudes de los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora para restringir su emisión en Panamá y Estados Unidos.

La película, de una y 36 minutos de duración, es protagonizada por los actores Gary Oldman y Antonio Banderas, en los papeles de Mossack y Fonseca, respectivamente. Ambos abogados se quejaron porque en la cinta se utiliza su nombre real y el logo de su bufete de forma "difamatoria". Hace tres días, presentaron una demanda civil contra Netflix en la que reclaman $10 mil millones por presunta difamación, invasión de privacidad, publicidad falsa y violación de marcas.

Hasta este jueves, el caso era atendido por la juez Janet Bond Aterton, de la Corte de Distrito de Connecticut, Estados Unidos, quien −en atención a una solicitud de Netflix− ordenó que la demanda civil sea tratada en California, donde está las oficinas principales de la plataforma y fue producida y comercializada la cinta.

La juez Aterton nunca se pronunció sobre la decisión de restringir la emisión de la cinta −como solicitaron los demandantes−.

En su defensa, Netflix sostiene que The Laundromat no es la causante del "daño reputacional" supuestamente infringido a Mossack y Fonseca, ya que éste "realmente se produjo hace años, mucho antes de la emisión del filme, como resultado de la publicación de los Panama Papers", en referencia a la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que reveló cómo diversas personalidades de la política, el deporte y la realeza ocultaron fortunas y evadieron impuestos a través de sociedades offshore.

Mossack y Fonseca alegan que son objeto de una investigación por parte del FBI, y que la película podría privarlos de un debido proceso.

Netflix, en documentos entregados a la juez Aterton, replica que " The Laundromat advierte al espectador que la misma está " basada en una mierda real", y que " aunque inspirada en eventos y persona reales, algunos personajes, incidentes, locaciones, diálogos y nombres son ficticios, para fines dramáticos".

"La película no pretende ser un documental o una adaptación real del libro" Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite (2017), del escritor estadounidense Jake Bernstein, en el que se basó el guión de The Laundromat, señala Netflix.