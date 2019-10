Netflix pide a la juez no acoger la solicitud de Mossack y Fonseca para restringir 'The Laundromat'

Netflix solicitó a la juez Janet Bond Aterton, de la Corte de Distrito de Connecticut, Estados Unidos, que desestime una solicitud de los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora para restringir la emisión de The Laundromat (La Lavandería).

La plataforma anunció que la película estará disponible vía streaming a partir de este viernes 18 de octubre. Mossack y Fonseca solicitan a la juez que la misma no pueda ser apreciada en Panamá y Estados Unidos.

En documentos presentados este jueves a la Corte, la compañía sostiene que el "daño reputacional" supuestamente infringido por The Laundromat a Mossack y Fonseca, "realmente se produjo hace años, mucho antes de la emisión del filme, como resultado de la publicación de los Panama Papers", en referencia a la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que reveló cómo diversas personalidades de la política, el deporte y la realeza ocultaron fortunas y evadieron impuestos a través de sociedades offshore.

Mossack y Fonseca alegan que son objeto de una investigación por parte del FBI, y que la película podría privarlos de un debido proceso.

New art for The Laundromat — you wouldn’t expect words like “eccentric” and “slap-happy” to apply to a story about the Panama Papers but Soderbergh makes it happen pic.twitter.com/I8X5J7aGjJ