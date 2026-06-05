Masiva fuga en La Joyita: los responsables del sistema siguen al mando

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La fuga de casi 200 presos de La Joyita deja al descubierto fallas en la cadena de mando. Mientras avanzan las investigaciones, los principales responsables siguen en sus cargos.

La evasión masiva en la cárcel La Joyita es el resultado directo de una cadena de mando que tenía bajo su responsabilidad la custodia, vigilancia y control de los privados de libertad.

¿Quiénes son los responsables? En el papel, el organigrama es claro. En la práctica, el sistema penitenciario panameño opera bajo un modelo de responsabilidad diluida que, de acuerdo con conocedores del tema, facilita el caos.

Entrada del Centro Penitenciario La Joya. Elysée Fernández

El laberinto de la culpa

La estructura delega la administración civil al Ministerio de Gobierno (Mingob), a cargo de la ministra Dinoska Montalvo, y la seguridad perimetral a la Policía Nacional.

La Ley 55 de julio de 2003, que reorganiza el aparato penitenciario, dispone que el sistema está a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), cuyo jefe es Jorge Torregroza. Ese despacho es responsable de la planificación, organización, dirección, ejecución y supervisión del sistema penitenciario nacional.

Torregroza sigue en su cargo. Montalvo también.

Jorge Torregroza, director del Sistema Penitenciario y Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno. LP/Elysée Fernández

En una conferencia de prensa realizada este jueves 4 de junio, la ministra se plantó frente a las cámaras y reconoció la gravedad del suceso.

“Lo que pasó es grave”. Pero también reivindicó su gestión: “En 23 meses teníamos medianamente controlados los centros penitenciarios”.

Y volcó su mirada hacia las administraciones anteriores: “Lo que vimos ahorita es el resultado de años de desidia”.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró que se realizan investigaciones integrales tras la fuga de reos de La Joya y advirtió que habrá consecuencias. Indicó que ya se han dado renuncias, destituciones y movimientos dentro del sistema penitenciario, y que las… pic.twitter.com/u8N6Lu50vg — La Prensa Panamá (@prensacom) June 4, 2026

Pero cuando llegó el momento de nombrar responsables, la ministra no mencionó a nadie.

Habló de “rotaciones”, de “cambios”, de “movimiento total”. Dijo que “todas las cabezas están a disposición de que el presidente tome una decisión”.

No confirmó una sola destitución. No explicó qué falló, ni quién lo permitió, ni cuándo.

En febrero de 2020, cuando Gilberto Ventura Ceballos, condenado a 50 años de prisión por el asesinato de cinco jóvenes de La Chorrera, se fugó de la cárcel La Nueva Joya, el presidente de la República Laurentino Cortizo destituyó a dos ministros vinculados al sistema de seguridad: Rolando Mirones, quien ejercía como titular de la cartera de Seguridad Pública, y Carlos Romero, la persona al mando del Ministerio de Gobierno.

Lea aquí: ‘Yo aquí voy a estar hasta que el presidente tome una decisión’, ministra Montalvo

El presidente José Raúl Mulino, quien por estos días está de gira en Grecia no ha emitido comentarios sobre el tema. Este jueves difundió un video en el que habló sobre el tema de la mina, pero ni una palabra sobre la crisis carcelaria que vive el país y que ha puesto en vilo a las comunidades cercanas al Complejo Penitenciario La Joya, en Panamá Este.

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno. LP/Elysée Fernández

Todo ocurrió en la tarde del pasado lunes 1 de junio. Ese día, casi 200 presos de la Joyita se fugaron. Las autoridades dicen que el suceso ocurrió en medio de un traslado de reos hasta una cárcel en Chiriquí. Hasta ayer al mediodía la Policía Nacional había recapturado 148. Tres privados de libertad murieron en medio del caos. Tampoco se sabe quiénes eran ni como perdieron la vida.

“Cuando se da una situación como esta, por supuesto que nosotros tenemos que hacer rotaciones inmediatas, hacer cambios. Estamos comprometidos con hacer una investigación integral”, afirmó Montalvo.

Hasta ahora la única rotación que se ha hecho pública fue la que hizo la Policía Nacional, institución encargada de la seguridad perimetral y del pabellón de máxima seguridad de La Joya. Destituyó a Luis García, el comisionado a cargo de la seguridad penitenciaria del complejo penitenciario La Joya.

En su lugar fue designado Basilio Sánchez.

Más información aquí: Tras fuga en La Joyita remueven a comisionado a cargo de seguridad penitenciaria

La Joyita, cárcel de Panamá. Cortesía Policía Nacional

En redes sociales le han recordado su faceta de ciudadana critica, precisamente por la evasión de cuatro presos de la Mega Joya durante la administración de Juan Carlos Varela.

En aquella oportunidad, cuestionó duramente al gobierno por el suceso. “Diputado @varelapopi la fuga de 4 asesinos pone en riesgo la integridad de cada familia panameña. Dígale a su hermano que haga algo Ya”, escribió en Twitter, hoy X.

Tuit de Dinoska Montalvo.

El expresidente de la República Martín Torrijos (2004-2009) sugirió al gobierno de Mulino nombrar una comisión independiente que garantice una investigación con credibilidad sobre los hechos. “Este no es solo un problema de infraestructuras ni de falta de recursos, es un problema de controles que no funcionan (...)”, sustentó.

“La que representa al sistema penitenciario soy yo. Yo aquí voy a estar hasta que el presidente tome una decisión”, fue otra de las frases que pronunció la jefa de la cartera de Gobierno en su conferencia de prensa, pero sin informar cómo ocurrió la fuga, quién estaba de turno, qué controles fallaron y por qué nadie en la cadena de mando lo evitó.

“El 1 de junio tiene un día antes y un día después de lo que pasó”, dijo Montalvo. En efecto. La Joyita era responsabilidad del mismo sistema que hoy promete investigarse a sí mismo.