NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá suma motivos para celebrar: ingresos récord en el Canal, una cita internacional con el café, historias de periodistas que enfrentaron la emergencia y el orgullo de sus atletas en el béisbol y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Estas son cinco noticias positivas para cerrar la semana.

1.) Canal de Panamá rompe récord de ingresos con $6,600 millones en el año fiscal 2026

El Canal de Panamá alcanzó ingresos récord de $6,600 millones en el año fiscal 2026, según cifras preliminares divulgadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

2.) Panamá, capital mundial del café: del Geisha de sus montañas al escenario internacional

Panamá se convierte esta semana en el punto de encuentro de productores, compradores y especialistas de la industria cafetera internacional con la celebración del World of Coffee Panamá 2026.

3.) Periodistas independientes: informar y acompañar a las comunidades de Azuero tras el sismo

Las comunicadoras Danyelis Aneth y Gloria Marín relatan cómo asumieron la cobertura de la emergencia mientras enfrentaban el miedo, el agotamiento y las necesidades de sus propias comunidades.

4.) Calicho Ruiz y Mariano Rivera están en el equipo ideal de la Serie Mundial del siglo XXI

El Clásico de Otoño comienza este viernes en el American Family Field, y los nombres de Carlos “Calicho” Ruiz y Mariano Rivera vuelven a destacar entre las figuras históricas del béisbol de las Grandes Ligas. Los dos panameños fueron incluidos por FOX Sports en su selección ideal de la Serie Mundial del siglo XXI.

5.) Raúl Antadillas y Lia Córdoba serán los abanderados de Panamá en Dakar 2026

Raúl Antadillas y Lia Córdoba serán los abanderados de Panamá en Dakar 2026La delegación istmeña estará integrada por 18 atletas en ocho deportes en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.