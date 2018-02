Una de las interesantes sorpresas de las nominaciones al premio Óscar de este 2018 a mejor director Jordan Peele por el thriller de humor agridulce Get Out.

Get Out obtuvo en 2018 los apartes mejor película, director ( Jordan Peele), actor principal ( Daniel Kaluuya) y guion original ( Jordan Peele).

Se trata de apenas el quinto realizador afroamericano postulado en esta categoría en los 90 años de los Óscar, y Jordan Peele pasa a ser solo el tercero que se mide por el aparte de mejor película al año siguiente que su colega Barry Jenkins se alzara con este galardón por el drama social Moonlight.

Peele, que utilizó el género de terror para denunciar el racismo en Estados Unidos, se une a un reducido grupo de cineastas negros en ser tomados en cuenta por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood como realizadores.

John Singleton obtuvo en 1991 dirección y guion por Boyz N the Hood (Los chicos del barrio), en torno a tres amigos de la infancia que residen en medio de pobreza, desigualdad y violencia en Los Ángeles. Singlenton tenía 24 años de edad.

Lee Daniels recibió en 2010 seis nominaciones por Precious, un drama sobre la vida difícil que ha tenido la joven Clareece 'Precious' Jones.

La producción de Lee Daniels estuvo en la carrera en los apartes de película, director, actriz principal ( Gabourey Sidibe), edición ( Joe Klotz), actriz de reparto ( Mo'nique) y guión adaptado ( Geoffrey Fletcher). Ganaron Mo'nique y Fltecher.

En 2014, Steve McQueen por 12 años de esclavitud se quedó con las siguientes nominaciones: película, director, actor principal ( Chiwetel Ejiofor), actriz de reparto ( Lupita Nyong'o), guion adaptado ( John Ridley), edición ( Joe Walker), diseño de producción ( Adam Stochausen y Alice Baker) y vestuario ( Patricia Norris).

El drama de Steve McQueen, basado en un hecho real ocurrido en 1850, obtiene tres distinciones: película, intérprete secundaria y guion adaptado.

Mientras que en 2017 el cineasta Barry Jenkins con Moonlight recibió 8 nominaciones al Óscar: película, director, actor de reparto ( Mahershala Ali), actriz de reparto ( Naomie Harris), guion adaptado ( Barry Jenkins), edición ( Joi McMillon y Nat Sanders), fotografía ( James Laxton) y banda sonora ( Nicholas Britell).

Moonlight, sobre un muchacho que en la década de 1990 debe vencer a una sociedad homofóbica, ganó mejor película, actor secundario y guion adaptado.

Esperemos que los logros de Jordan Peele ayude para abrirle el camino a Hollywood a otros jóvenes directores afroamericanos como Nate Parker ( El nacimiento de una nación, 2016), Ryan Coogler ( Fruitvale Station, 2013), Rick Famuyiwa ( Dope, 2015), Ava Duvernay ( Selma, 2015), F. Gary Gray ( The Italian Job, 2003), Antoine Fuqua ( Los Siete Magníficos, 2016 y Día de entrenamiento, 2001) y Lee Daniels ( Precious, 2010).

¿Por qué la estatuilla dorada ha sido mezquina con los afroamericanos? Es imperdonable que el mejor director de esta comunidad de los últimos 40 años, el maestro Spike Lee, nunca fue nominado como mejor director, ni que sus largometrajes fueran ganadores en la categoría a mejor película. Estamos hablando del responsable de clásicos como She's Gotta Have It (1986), Do The Right Thing (1989), Malcolm X (1992) y 25th Hour (2002). La Academia de Hollywood, para remediar el olvido y la equivocación, le entregó a Lee un Óscar honorífico en 2016.

También es lamentable que otro diestro en la cámara, Carl Franklin, fuera obviado por el Óscar, aunque haya firmado Devil in a Blue Dress (1995).