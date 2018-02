Una forma que tiene el público de participar en la entrega del premio Óscar es asistir a las salas de cine para ver las películas participantes, y en estos tiempos tecnológicos, otra manera es apreciar los tráileres de estas producciones.

Este domingo 4 de marzo se llevará a cabo la edición número 90 del Óscar y hoy YouTube publica su lista “ YouTube Ads Leaderboard Trailers de Películas: Óscar 2018”.

En su estudio, esta plataforma de videos de Google indica cuáles largometrajes nominados en la categoría de mejor película tienen más vistas por parte de la audiencia mundial.

RESULTADOS GLOBALES

El ganador ha sido Dunkerque ( Dunkirk), de Christopher Nolan. Este drama bélico, que tiene 8 nominaciones, registró "el mayor número de reproducciones en YouTube, más de 43 millones, muy por encima de la La forma del agua (The Shape of Water), de Guillermo del Toro, con 13 nominaciones, que obtuvo más de 18 millones de vistas", resaltó una nota de prensa de Google.

Para llevar a cabo el “ YouTube Ads Leaderboard Trailers de Películas: Óscar 2018”, YouTube usa "un algoritmo que analiza las vistas de los adelantos fílmicos hasta el 14/02/2018, tanto pagas como orgánicas, así como la retención de la audiencia, es decir, si el video fue visto en su totalidad o únicamente un porcentaje".

A Dunkerque le sigue el thriller de terror Get Out ( Déjame salir o Huye según el mercado), de Jordan Peele, con más de 29 millones de vistas. Tiene 4 nominaciones.

El tercer puesto es la citada The Shape of Water y el cuarto es para The Post - Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg, 17 millones. Tiene 2 nominaciones.

La comedia dramática Lady Bird, de Greta Gerwig, obtuvo 11 millones de vistas. Tiene 5 nominaciones.

Mientras que Phantom Thread ( El hilo fantasma o invisible de acuerdo al mercado), de Paul Thomas Anderson, con 9 millones. Tiene 6 nominaciones.

El tráiler Call Me By Your Name ( Llámame por tu nombre) logró 7 millones de vistas. Tiene 4 nominaciones al Oscar.

Darkest Hour ( Las horas más oscuras), de Joe Wright, con 6 millones. Seis nominaciones.

El último sitio es para el drama social Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ( Tres anuncios por un crimen) con 5 millones. Tene 7 nominaciones.

PANAMÁ

El gusto desde Panamá es distinto, pues el primer puesto es para Get Out, y el segundo y tercer lugar fue para Dunkerque y La forma del agua, respectivamente.

Después llegan Llámame por tu nombre (cuarto) y Tres anuncios por un crimen (quinto).