Mulino cumple dos años: persisten los problemas en agua, salud y educación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gobierno de José Raúl Mulino cumple dos años con avances parciales, pero con persistentes desafíos en agua potable, salud y educación que siguen afectando servicios esenciales en el país.

Este 1 de julio, el presidente José Raúl Mulino cumple dos años de gestión en medio de desafíos que continúan marcando la agenda nacional. El acceso a agua potable, la salud y la educación figuran entre las principales prioridades de su administración y sirven como referencia para evaluar avances, resultados y tareas pendientes.

En materia de agua, el principal desafío sigue siendo garantizar un suministro estable y ampliar la cobertura. En salud persisten retos relacionados con el abastecimiento de medicamentos, la infraestructura y los tiempos de atención. Mientras que en educación, las dificultades abarcan desde las condiciones de los planteles hasta la modernización del sistema y la calidad del aprendizaje.

Agua: presión persistente sobre el sistema hídrico

El plan de gobierno de Alianza para Salvar a Panamá planteaba una solución integral a la problemática hídrica del país. Sin embargo, distintos sectores consideran que persisten desafíos en diversas regiones.

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Uno de los casos más críticos ha sido el de Azuero, donde la población ha enfrentado afectaciones por la falta de agua apta para el consumo humano. La situación se agravó tras la suspensión de operaciones en cuatro plantas potabilizadoras de Herrera y Los Santos, el 27 de mayo de 2025, por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), luego de detectarse problemas en la calidad del agua de los ríos La Villa y Estivaná.

Más de un año después, miles de residentes continúan dependido de cisternas, pozos de emergencia y sistemas alternativos de almacenamiento.

La población de Herrera y Los Santos debe recurrir a la compra de agua embotellada o a métodos alternativos para abastecerse. Foto/Archivo

La crisis también implicó cambios en la dirección del Idaan durante la administración de Mulino. Rutilio Villarreal presentó su renuncia en marzo pasado, en medio de la situación en Azuero. Posteriormente, en abril, Antonio Tercero González asumió la dirección de la entidad tras su paso por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

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El proyecto para la región contempla la adecuación de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro, además de mejoras en las redes de distribución como parte de una estrategia de largo plazo que incluye la reactivación de pozos.

El 11 de junio, el Idaan adjudicó el proyecto de rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora Roberto Reyna, en Chitré, por 22.5 millones de dólares. La obra incluye estudios, diseño, rehabilitación, equipamiento y ampliación del sistema de abastecimiento, y fue adjudicada a la empresa Espina Obras Hidráulicas, S.A.

Planta potabilizadora Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos. Foto/Archivo

En medio del descontento ciudadano por la falta de suministro, Mulino ha señalado que la crisis del agua en Azuero y otras regiones no se resolverá de forma inmediata ni mediante protestas, ya que requiere una “reorganización y reestructuración” del sistema de abastecimiento.

También anunció la construcción de una planta potabilizadora en Bayano para Panamá este y otra en La Arenosa, Panamá Oeste, aunque aún no se han divulgado detalles sobre su avance.

Salud: presión sobre el sistema sanitario

El plan de gobierno planteaba mejorar el acceso a los servicios médicos, fortalecer la infraestructura hospitalaria y garantizar el abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, no ha podido solucionar desafíos vinculados con la disponibilidad de medicinas e insumos, los tiempos de atención y la capacidad del sistema.

Aunque se han impulsado medidas para mejorar la compra y distribución, pacientes y gremios médicos reportan limitaciones en tratamientos y materiales esenciales.

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A ello se suma la presión sobre la infraestructura hospitalaria por la creciente demanda de atención especializada.

En la Caja de Seguro Social (CSS), los pacientes siguen reportando falta de medicamentos, insumos quirúrgicos y reactivos de laboratorio, así como largas esperas para consultas con especialistas.

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Los pacientes exigen mejoras en la atención de salud tanto en las instalaciones de la CSS como el Minsa. Foto/Archivo

Entre los compromisos del plan de gobierno figura la culminación del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel y el análisis de un hospital pediátrico en provincias centrales. El nuevo hospital deberá estar listo en diciembre de 2027, aunque del segundo proyecto aún no se han divulgado avances.

El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene 25 maletines de telemedicina distribuidos en siete regiones, y los pacientes pueden gestionar citas mediante la plataforma RAISA.

La gestión sanitaria también ha sido objeto de cuestionamientos por procesos de compras públicas. Investigaciones periodísticas han señalado la participación de la empresa Bio Materiales, S.A., vinculada previamente al ministro Fernando Boyd Galindo, en contrataciones dentro del Minsa.

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Educación: avances parciales y tensiones

El plan de gobierno contemplaba la entrega de computadoras portátiles a estudiantes del sistema oficial, así como la promoción de la transparencia, la meritocracia y la eficiencia en los nombramientos docentes.

Uno de los proyectos más relevantes es la licitación para la compra de más de 531,000 computadoras, con una inversión estimada de 268.5 millones de dólares. El proceso ha atravesado múltiples etapas desde 2024.

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Entre 2025 y 2026, ha registrado suspensiones, revisiones y adjudicaciones parciales. Mientras cerca de 54,000 equipos fueron adjudicados, otros renglones han sido declarados desiertos o continúan en evaluación.

A ello se suma la detección de 401 casos de diplomas presuntamente falsos dentro del sistema educativo, según datos oficiales del Ministerio de Educación. Las investigaciones han derivado en separaciones de cargos, auditorías internas y denuncias ante el Ministerio Público.

En tanto, la paralización docente de 2025 aún genera asuntos pendientes de resolver por procesos administrativos que incluyeron la separación de algunos docentes.

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A mitad del periodo de gobierno, estos tres sectores se mantienen como el principal indicador de la capacidad del Estado para responder a problemas históricos que siguen condicionando la calidad de vida de la población.